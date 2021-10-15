Божович с нетерпением ждёт встречи с «Зенитом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович с большим нетерпением ждёт встречи с лидером Тикькофф РПЛ в 11-м туре.

По словам черногорского специалиста, матч против «Зенита» будет для его команды праздником футбола.

«Это такая игра, где любой тренер и игрок хотят проявить себя. Несмотря на положение команды в таблице, мы в хорошем настроении готовимся к матчу», - приводит слова Миодрага Божовича клубная пресс-служба «канониров».

Тренер «Арсенала» уверен, что фактор грядущего поединка «Зенита» в Лиге чемпионов с «Ювентусом» не помешает гранду РПЛ с должным настроем подойти к субботнему матчу.