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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ловрен: «Нам пора просыпаться»

16 Октября 2021 • 18:29 Комментировать
Арсенал Тула
2:1
Зенит
окончен

Защитник Деян Ловрен дал комментарий после второго поражения «Зенита» в Премьер-лиге подряд. Две недели назад питерцы уступили «Сочи», а теперь – «Арсеналу».

«Думаю, нам пора просыпаться и думать о следующих играх. У нас впереди три очень важных матча. Все возможности для нас по-прежнему открыты. Я верю в нашу команду, но нам нужно просыпаться, и как можно скорее», - слова Ловрена приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

До ноябрьской паузы на матчи национальных сборных «Зениту» предстоит сыграть против «Ювентуса» (дважды), «Спартака», «Динамо» и «Урала».

Добавим, что «Зенит» останется на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, несмотря на субботнюю неудачу в Туле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Деян Ловрен
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