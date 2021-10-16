​Ловрен: «Нам пора просыпаться»

Защитник Деян Ловрен дал комментарий после второго поражения «Зенита» в Премьер-лиге подряд. Две недели назад питерцы уступили «Сочи», а теперь – «Арсеналу».

«Думаю, нам пора просыпаться и думать о следующих играх. У нас впереди три очень важных матча. Все возможности для нас по-прежнему открыты. Я верю в нашу команду, но нам нужно просыпаться, и как можно скорее», - слова Ловрена приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

До ноябрьской паузы на матчи национальных сборных «Зениту» предстоит сыграть против «Ювентуса» (дважды), «Спартака», «Динамо» и «Урала».

Добавим, что «Зенит» останется на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, несмотря на субботнюю неудачу в Туле.