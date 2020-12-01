Решение принято: Газизов уходит из «Спартака»

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01 Декабря 2020, 22:58,
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Владелец «Спартака» Леонид Федун и генеральный директор Шамиль Газизов провели встречу во вторник. По информации «Спорт-Экспресса» было принято совместное решение начать процедуру расторжения контракта.
Напомним, что бывший генеральный директор «Уфы» занял аналогичную должность в стане «красно-белых» 10 июля этого года, заменив на посту Томаса Цорна. 52-летний функционер проводил летнюю трансферную кампанию клуба и запомнился подписанием контрактов с форвардом Александром Кокориным и 19-летним полузащитником Остоном Уруновым, который также приехал в Москву из «Уфы».
25 ноября Дмитрий Попов был утверждён спортивным директором «Спартака». С этого дня активно муссировались слухи о предстоящем уходе Газизова.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Шамиль Газизов