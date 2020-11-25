«Тамбов»: «Группа футболистов после встречи с губернатором бойкотирует матч со «Спартаком»

Некоторые игроки «Тамбова» из-за долгов по зарплате бойкотируют гостевой поединок против московского «Спартака», который состоится в рамках 17-го тура российской Премьер-лиги. Об этом рассказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, точно не выйдет на матч со «Спартаком». Состав будет разбавлен. Со своей стороны, я буду делать все, чтобы команда вышла», - приводит слова функционера издание Sport24.

Матч между «Спартаком» и «Тамбовом» состоится в субботу, пятого декабря, на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 15 туров «Тамбов» набрал 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету «Спартака» 29 баллов, столичный клуб располагается на третьей позиции.