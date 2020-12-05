Тедеско: «Всегда непросто играть без таких лидеров, как Кокорин и Зобнин, особенно Зобнин»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Знаем, что не будет сегодня Зобнина и Кокорина. Зобнин из-за перебора карточек, а что с Александром? Как с этими потерями команда будет справляться?

- Для нас это не новость. На протяжении недели работали над этим, тренировались, делали домашние заготовки. Безусловно, всегда непросто играть без таких лидеров, как Кокорин и Зобнин, особенно Зобнин. Все вы помните, как он играл, особенно в последнем матче, независимо от того, на какой позиции он выступает, на фланге или в центре, это хороший игрок, это вице-капитан. Тем не менее, у нас большая команда, достаточно длинная скамейка, молодые ребята, есть из кого выбрать. Неоднократно были случаи, когда мы делали ротацию из-за травм или перебора желтых карточек.