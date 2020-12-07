Кто виноват в том, что клуб Премьер-лиги «Тамбов» снимется с чемпионата

«Тамбов», скорее всего, не доиграет сезон в Премьер-лиге. Решение о будущем клуба будет принято зимой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто в этом виноват.

В «Тамбове» никто не скрывает наличия финансовых проблем. Игроки даже грозились бойкотировать встречу против «Спартака». В итоге «волки» выпустили смешанный состав, который достойно смотрелся 83 минуты, после чего развалился и проиграл 1:5. Ситуация в «Тамбове» довольно серьёзная, и уже поговаривают, что команда может зимой сняться с розыгрыша Премьер-лиги.

Проще всего в бедах клуба обвинить руководство Тамбовской области. Обещание построить стадион, который прошёл бы лицензирование в Премьер-лиге, не выполнено. Теперь вот и денег не выделяют. Конечно, мы все надеемся, что футбол станет частным, и в этом смысле оправдывать клуб не хочется. С другой стороны, искать спонсоров, когда ты называешься «Тамбовом», а играешь то в Саранске, то в Нижнем Новгороде, задача слишком сложная.

Безусловно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Защищать руководство клуба или области не хочется. Тем не менее главным виновником кажутся те, кто в принципе допустил подобную ситуацию — а именно руководство Премьер-лиги.

Причём вопросов очень много. Прежде всего, как вообще «Тамбов» прошёл лицензирование? Что за такие финансовые гарантии принимаются, что их не хватает уже к осени? Задолженность-то уже довольно приличная. Сейчас в руководстве Премьер-лиги говорят о необходимости спасти «Тамбов» любой ценой, чтобы сохранить целостность турнира. Но разве это возможно? Ведь понятно, что с такими проблемами клуб вряд ли удержит прописку на будущий сезон. Иными словами, сейчас пытаются просто сохранить «Тамбов», чтобы он все равно гарантированно вылетел. В чем тут целостность турнира? Чтобы была новая «Томь», которая завершала бы чемпионат молодежью и всем раздавала очки?

Главный вопрос к руководству Премьер-лиги заключается в том, а не проще ли было просто не давать лицензию клубу на новый сезон? Результат был бы один и тот же, но в итоге просто потерян год. Кстати, ведь из ФНЛ готов был подниматься «Чертаново», например. Разве это было бы хуже? Вряд ли московский клуб отдал бы весь состав в «Крылья Советов», получи возможность выступать в элите.

Удивительно, что, несмотря на все финансовые проблемы, «Тамбов» мог летом осуществлять регистрацию игроков. «Волки» не купили ни одного игрока, а лишь брали свободных агентов. Однако тот же Сергей Рыжиков, Мохаммед Рабиу, Виталий Шахов и другие вряд ли играют за бесплатно. Если у «Тамбова» финансовые проблемы — не давайте им подписывать новых игроков!

Ещё один вопрос к Премьер-лиге заключается в том, почему не была поддержана инициатива переезда «Тамбова» в Нижний Новгород? Город на берегу Волги готов был на постоянной основе приютить команду Премьер-лиги. Да, это не самый хороший со спортивной точки зрения ход. Однако лига должна была быть заинтересована в том, чтобы клуб существовал. Вместо этого такая инициатива блокировалась.

Не на руку «Тамбову» и новое правило Премьер-лиги о том, что нельзя брать много арендованных игроков из одного клуба. «Волки» могли бы укомплектовать состав молодёжью «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и других команд с хорошими академиями. Можно было договориться, чтобы зарплату платили владельцы прав, но в борьбе против фарм-клубов и такая возможность пропала.

Отдельный вопрос — это невозможность «Тамбова» играть дома. Можно предположить, что там стадион не приспособлен для принятия болельщиков и так далее. Однако в этом сезоне из-за коронавируса на трибунах мало людей. Так, может, стадион в Тамбове всё же готов принимать матчи с учётом действующих ограничений? А ведь это позволило бы экономить на аренде арен в Саранске и Нижнем Новгороде.

В целом уже перечислено несколько моментов, где Премьер-лига помешала «Тамбову». Главный вопрос в том, а как она помогла клубу? Хоть какая-то реальная помощь от лиги была? Ведь её задача заключается в том, чтобы подобных скандалов не было. При этом это не первая и не вторая такая ситуация. Руководство Премьер-лиги не учится на своих ошибках и ничего не пытается исправить.

Андрей Центров