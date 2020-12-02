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Известны судьи матчей 17-го тура чемпионата России

02 Декабря 2020, 11:46,

Depositphotos

РФС представил судейские бригады, которые отработают на матчах 17-го тура Премьер-лиги.

Встречу между «Локомотивом» и «Рубином» обслужит Сергей Карасёв, а на поединке «Спартак» - «Тамбов» отработает бригада судей во главе со Станиславом Васильевым. Матч «Зенит» - «Урал» обслужит Игорь Панин.

После 16-ти сыгранных туров российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» занимает первое место, опережая московские ЦСКА и «Спартак» по дополнительным показателям.

Четвертым в турнирной таблице идет «Ростов» (29), а топ-5 замыкает столичное «Динамо», набравшее 27 пунктов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сергей Карасёв, Игорь Панин
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