Известны судьи матчей 17-го тура чемпионата России

РФС представил судейские бригады, которые отработают на матчах 17-го тура Премьер-лиги.

Встречу между «Локомотивом» и «Рубином» обслужит Сергей Карасёв, а на поединке «Спартак» - «Тамбов» отработает бригада судей во главе со Станиславом Васильевым. Матч «Зенит» - «Урал» обслужит Игорь Панин.

После 16-ти сыгранных туров российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» занимает первое место, опережая московские ЦСКА и «Спартак» по дополнительным показателям.

Четвертым в турнирной таблице идет «Ростов» (29), а топ-5 замыкает столичное «Динамо», набравшее 27 пунктов.