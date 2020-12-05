Игнатьев – герой, Игнатьев – антигерой: «Локомотив» наказал «Рубин» после удаления

17-й тур открывался в Москве матчем «Локомотива» с «Рубином».

«Локомотив» провалился в пятом туре Лиги чемпионов против «Зальцбурга», но чемпионат России совсем другая песня по сравнению с еврокубками. Впрочем, и в РПЛ у «железнодорожников» далеко не всё идёт гладко. Команда Марко Николича затесалась где-то между зоной еврокубков и серединой таблицы, а «Рубин» шёл чуть ниже, но имел прогресс по сравнению с прошлым сезоном, а точнее – с докоронавирусной его частью. В текущем чемпионате казанцы уже обыгрывали «Зенит» и ЦСКА – так почему им было не сделать так с «Локомотивом»? Может, потому что в состав москвичей вернулся Крыховяк?

Стартовый кусок матча здорово сложился для казанцев. На третьей минуте Ин-Бём получил пас в центральной части поля от Шатова, продвинулся чуть вперёд, сместился влево и очень удачно пальнул из-за пределов штрафной. Мяч не срикошетил, но полетел по замысловатой траектории и завалился в центральную зону ворот дезориентированного Гилерме (0:1).

На 10-й минуте счёт по созданным моментам был уже 0:3. Пару гостевых шансов загубил Иван Игнатьев, получивший очередной шанс застолбить за собой место в основе в отсутствие травмированного Деспотовича. Сперва Иван неточно пробил головой, откликнувшись на подачу слева Макарова, а затем он ногой отправил мяч рядом с левой штангой после неудачной выбивки Рыбуса.

Впрочем, не забивает один Игнатьев – забивает другой. Через несколько минут Антон Миранчук навесил с правой стороны со штрафного, бывший вратарь «Локомотива» Медведев непростительно выпустил мяч из рук, и Владислав Игнатьев спокойно переправил снаряд в пустую сетку (1:1).

Через пару минут автор ответного гола едва не сделал даже дубль, но ударил недалеко от левой штанги после проникающего паса Крыховяка из глубины. Потом гости подравняли игру, а в конце тайма Антон Миранчук шарахнул близко со створом со штрафного, плюс Чорлука на корнере попал головой в перекладину.

Почти весь второй тайм «Рубин» провёл вдесятером, и здесь напрашиваются аналогии с лигочемпионским матчем казанского клуба против миланского «Интера» осенью 2009 года. Тогдашний наставник «нерадзурри» Жозе Моуринью очень просил Марио Балотелли не фолить, а тот не послушался и получил вторую жёлтую карточку на первой минуте второго тайма. Здесь же Леонид Слуцкий призывал своих подопечных играть аккуратнее, но Иван Игнатьев сделал по-своему и наступил на ногу Чорлуке, поздно пойдя в отбор. Результат – второе предупреждение, автоматически трансформировавшееся в удаление. Слуцкий был очень недоволен, а Иван Игнатьев сдержал эмоции после удара по мячу рукой на поле и уходил в раздевалку нарочито спокойно.

Несмотря на удаление, «Рубин» вполне мог выйти вперёд во второй раз. Макаров выбежал на рандеву с Гилерме и увёл мяч от вратаря, но створ в подкате прикрыл Мурило, от которого снаряд отскочил в руку Макарова – фол в атаке. «Локомотив» не очень хорошо выглядел в позиционных атаках, однако всё-таки выжал три очка благодаря пенальти, и снова антигероем стал Медведев, а одним из героев – Владислав Игнатьев. Второй вышел один на один с первым, пробил головой выше створа и упал после контакта с вратарём. Главный рефери Карасёв посмотрел повтор и указал на «точку». В том, что Медведев попал рукой по лицу Игнатьева, сомнений нет, а то, что мяч уже летел в момент нарушения за пределы поля, не имело значения. С пенальти Антон Миранчук уверенно пробил в левый угол – Медведеву чуть-чуть не хватило, чтобы исправить свою неаккуратность (2:1).

Вернувшийся после коронавируса и выпущенный Слуцким на поле Кварацхелия не сумел огорчить свою бывшую команду. А на 86-й минуте символичную точку в счёте на табло поставил Владислав Игнатьев, замкнувший подачу углового справа и всё-таки оформивший дубль (3:1).

«Локомотив» набирает 28 очков и выбирается пока что на пятое место, опережая «Рубин» на четыре балла. Впереди у «железнодорожников» прощальная лигочемпионская гастроль в Мюнхене.

Кирилл Иванцов