Николич: «Дебютанту Мухину можно пользоваться моментом»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- У нас непростая ситуация с игроками и их здоровьем, но мы собрали команду, выпустив на поле всех самых сильных. Попытаемся набрать три очка в матче против «Рубина», который тоже является хорошей и качественной командой.

- Вы рассказали о кадровых проблемах. У вас сегодня в старте дебютирует Максим Мухин. Насколько он готов играть именно в стартовом составе, или это от безысходности?

- Так как вы сказали. Он молодой игрок, но с хорошим авторитетом, который может много не играл и только дважды выходил на поле в составе первой команды «Локомотива». Но есть момент для него, и ему надо этим пользоваться. Это важно для игроков - использовать свои моменты.