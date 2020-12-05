Слуцкий: «На результат повлияют какие-то нюансы, ошибки или хорошее исполнительское мастерство»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Я думаю, что игра пройдет без явного преимущества какой-либо из команд в плане владение, но только если не будет быстро забитый мяч, который предопределит владение команды, которая будет проигрывать. А так я не думаю, что какая-то из команд будет иметь ощутимый перевес. Я думаю, что на окончательный результат матча повлияют какие-то нюансы, ошибки или, наоборот, хорошее, яркое исполнительское мастерство.

- То, что вы теперь тренируетесь в плюсовую погоду, как это может сказаться? Вы в Сочи теперь работаете.

- Просто у нас тренировки теперь более эффективные, чем в Казани. На этой неделе было -14, я с трудом представляю, как можно в эту погоду эффективно работать. Я не знаю, как это может сказаться, но тренировки в теплую погоду более эффективны - это точно.