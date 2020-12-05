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Крыховяк, Лисакович и Камано - в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Рубином»

05 Декабря 2020, 13:15,

Global Look Press

Тренерские штабы московского «Локомотива» и казанского «Рубина» определились со стартовыми составами команд на поединок 17-го тура российской Премьер-лиги.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

«Рубин»: Медведев, Зотов, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Абильдгор, Хван, Игнатьев.

Матч состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по местному времени. Текстовую трансляцию можно будет читать на Liveresult.ru.

Перед этим поединком «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Рубин» располагается на девятой позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Рубин
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