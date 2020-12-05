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Николич: «Было трудно с психологической точки зрения играть»

05 Декабря 2020, 16:20,

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я доволен результатом, хочу поздравить команду с победой. Это была важная трудная игра психологически, как вы сказали перед игрой, я согласен с вами. Особенно хочу поздравить потому, что пропустили гол на второй минуте после первого удара. Было трудно с психологической точки зрения играть, но в конце удержали счет, не нервничали. У нас было очень много моментов, особенно в первом тайме. Но в конце забили гол и заслужили эти три очка. Двигаемся дальше, надо работать, через 2-3 дня играть у нас в Германии. У нас еще есть момент, что можем продлить нашу жизнь в Европе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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