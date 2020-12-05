Запоминающиеся действия Игнатьевых и волевая победа «Локомотива» в большинстве - видео

Первый матч 17-го тура РПЛ получился событийным и богатым на голы. «Локомотив» пропустил от «Рубина» уже на третьей минуте после неуверенной игры Гилерме, но его коллега Никита Медведев сыграл еще хуже, «привезя» ответный гол. После удаление Ивана Игнатьева «Локомотив» дожал соперника. Владислав Игнатьев оформил первый дубль в карьере, а Антон Миранчук забил пенальти - 3:1.

Лучшие моменты матча представлены вашему вниманию.