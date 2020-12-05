Владислав Игнатьев: «Соскучился по этой позиции, поэтому так получается играть и забивать иногда»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Рубин» (3:1) Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Участившиеся призы лучшему игроку связаны с тем, что вы перешли на более атакующую позицию?

- Соскучился по этой позиции, поэтому так получается играть и забивать иногда.

- Можно сказать, что сегодня переломный момент матча - удаление у «Рубина»?

- Нет, наверное, не сказал бы. Мне кажется то, что мы успели сравнять счет в первом тайме. У нас было больше голевых моментов, плюс нужно было терпение, ждать своего шанса, потому что у нас были хорошие подходы. Я знал, что рано или поздно забьем второй мяч.

- Несмотря на то, что ВАР подтвердил ваш первый гол, были споры, был ли мяч свободным или в руках Медведева. Как было на самом деле?

- Мне показалось, что он его упустил и намертво не хватал. Я воспользовался отскоком. Да и второй тоже, когда пенальти смотрели, сегодня всё смотрели.

- Насколько важна победа после того, как у вас она была одна в десяти матчах?

- Это заключительный матч на нашей домашней арене, поэтому мы старались сегодня победить, порадовать наших болельщиков. Первая часть сезона была непростая, мы хотели завершить на хорошей ноте.