Слуцкий: «Главная эмоция - это злость и непонимание того, как могут совершаться такие вещи»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Ваши главные эмоции после игры?

- Какая главная эмоция, когда сделано столько простых необъяснимых ошибок, и из-за этого проигрывается матч, который никак не должен был проигрываться - главная эмоция - это злость и непонимание того, как могут совершаться такие вещи, которые приводят к таким серьезным последствиям.

- Что вы конкретно имеет в виду, какие вещи?

- Я имею в виду первый пропущенный мяч, я имею в виду удаление Игнатьева, имею в виду нереализованный момент Макарова при счете 1:1. Не кажется этого уже более чем достаточно.

- Очень много эмоций было, когда удаляли Игнатьева. Какая главная к нему претензия?

- Главная к нему претензия - когда у тебя есть желтая карточка и в перерыве несколько раз говорят, что надо быть аккуратным, и у тебя есть желтая, странно очень сбивать человека, который уже две минуты назад отдал передачу.

- То есть, он просто вас не услышал?

- Ну, наверное. Может быть, я не так объяснил, этот вариант тоже возможен.