Айртон: «Тедеско дали время внедрить свои идеи, сейчас эти наработки дают плоды»

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас поделился мнением о выступлении «красно-белых» в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Тренеру дали время внедрить свои идеи. Сейчас эти наработки дают плоды. У нас есть несколько ветеранов, которые могут дать советы. А молодость помогает быть амбициознее, мы все хотим достичь большого успеха», - приводит слова бразильского футболиста пресс-служба московского клуба.

После 16 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.

В рамках 17-го тура чемпионата России подопечные Доменико Тедеско встретятся на своем поле с «Тамбовом». Матч состоится в субботу, пятого декабря, начало - 16:30 мск.