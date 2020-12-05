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Айртон: «Тедеско дали время внедрить свои идеи, сейчас эти наработки дают плоды»

05 Декабря 2020, 11:10,

Global Look Press

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас поделился мнением о выступлении «красно-белых» в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Тренеру дали время внедрить свои идеи. Сейчас эти наработки дают плоды. У нас есть несколько ветеранов, которые могут дать советы. А молодость помогает быть амбициознее, мы все хотим достичь большого успеха», - приводит слова бразильского футболиста пресс-служба московского клуба.

После 16 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» по дополнительным показателям.

В рамках 17-го тура чемпионата России подопечные Доменико Тедеско встретятся на своем поле с «Тамбовом». Матч состоится в субботу, пятого декабря, начало - 16:30 мск.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Доменико Тедеско, Айртон Лукас
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Комментарии (1)
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0
ILLNAT
05 Декабря 2020, 12:00

А в чем плоды ? В невнятной игра? В натужных победах с долей везения?

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