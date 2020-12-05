Тедеско: «Меня немного расстроил результат»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Тамбовом» (5:1) подвёл краткие итоги игры.

- Думаю, что начало матча мы провели не очень хорошо. В первом тайме первые 15-20 теряли достаточно много мячей без особой на то необходимости. После прибавили, мы стали играть лучше, хорошие были моменты как по качеству, так и по количеству в первом тайме. Но все-таки меня немного расстроил результат. После первой половины матча счет 1:0 - это мало. После такого количества созданных моментов у ворот соперника все-таки нам нужно больше забивать, лучше реализовывать и распоряжаться ими. Во втором тайме продолжили играть хорошо, даже еще лучше, забили второй гол, но что является для нас достаточно типичным, сразу пропустили быстрый гол, буквально в первой же атаке соперника. Я считаю, что второй забитый гол должен давать нам больше уверенности в своих силах, больше агрессии, но так складывается, что уже не в первый раз любим немного пострадать, помучиться. К счастью, сегодня забили третий-четвертый гол. Очень рады этим очень важным трем очкам, которые сегодня заработали.