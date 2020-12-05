Федун ответил на вопрос об отставке Газизова

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о возможной отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги».

- Газизов уходит из Спартака?

- Все узнаете.

Напомним, что слухи об увольнении Шамиля Газизова начали появляться после того, как на должность спортивного директора «красно-белых» был назначен Дмитрий Попов.

Функционер работает в московском клубе около пяти месяцев. «Спартак» вместе с «Зенитом» и ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

Сегодня, пятого декабря, московский клуб проведет матч против «Тамбова».