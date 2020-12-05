Федун ответил на вопрос об отставке Газизова

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05 Декабря 2020, 16:25,
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о возможной отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги».
- Газизов уходит из Спартака?
- Все узнаете.
Напомним, что слухи об увольнении Шамиля Газизова начали появляться после того, как на должность спортивного директора «красно-белых» был назначен Дмитрий Попов.
Функционер работает в московском клубе около пяти месяцев. «Спартак» вместе с «Зенитом» и ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России.
Сегодня, пятого декабря, московский клуб проведет матч против «Тамбова».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Шамиль Газизов
Наконец то дан ответ на вопрос, который будоражит всю общественность.