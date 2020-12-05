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Федун ответил на вопрос об отставке Газизова

05 Декабря 2020, 16:25,

Global Look Press

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о возможной отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги».

- Газизов уходит из Спартака?

- Все узнаете.

Напомним, что слухи об увольнении Шамиля Газизова начали появляться после того, как на должность спортивного директора «красно-белых» был назначен Дмитрий Попов.

Функционер работает в московском клубе около пяти месяцев. «Спартак» вместе с «Зенитом» и ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

Сегодня, пятого декабря, московский клуб проведет матч против «Тамбова».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Шамиль Газизов
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Комментарии (2)
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0
wertygaz
05 Декабря 2020, 17:34
Зачем приглашать и выгонять, провала нет. Клуб на 1 месте. Сам себе репутацию клуб портит. Потом не пойдёт никто приличный, зная что в любой момент отправят с поста...
1
779
05 Декабря 2020, 16:38

Наконец то дан ответ на вопрос, который будоражит всю общественность.

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