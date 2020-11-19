Футболисты «Тамбова» могут бойкотировать матч со «Спартаком»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на слухи о возможном бойкоте командой матча с московским «Спартаком», если до этого момента с игроками не рассчитаются по зарплате. Поединок против «красно-белых» запланирован на пятое декабря.

«Такая вероятность существует. Во вторник у меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Надеемся, что руководство области выделит деньги, которые были запланированы для участия в чемпионате-20/21», - поведал функционер в интервью изданию Sport24.

По итогам 14-ти туров российской Премьер-лиги «Тамбов» набрал 12 баллов и располагается на 13-м месте в турнирной таблице. В ближайшем туре чемпионата России подопечные Сергея Первушина встретятся с «Краснодаром». Игра состоится в субботу, 21-го ноября.