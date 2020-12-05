Ларссон назвал Кутепова Ибрагимовичем

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Тамбовом» (5:1).

- Это один из твоих самых сумасшедших матчей за «Спартак»?

- Могу сказать, что сегодня действительно было очень много моментов создано. Да, мы забили немало, но из того, что мы создали, могли забить еще больше. В этом плане матч можно назвать отчасти сумасшедшим. Самое главное, что мы были сконцентрированными на протяжении всей игры. Начали немножко медленно, не все получалось, но постепенно разогнались и одержали победу.

- Вы отметили, что в первой половине было много нереализованных моментов. Что изменилось во второй части встречи?

- Я думаю, все дело в концентрации, которой нам не хватило в первом тайме. Тем более, знаете, все случается очень быстро, тебя может побеспокоить малейшее касание в штрафной площади, или удар не получится, мяч срежется. Во втором тайме мы прибавили в этом компоненте, стали играть более собрано. В перерыве все решили, что эту игру надо добивать, что у нас и получилось.

- Первый гол Понсе засчитали не сразу. Как виделся этот эпизод с вашей позиции?

- Для меня этот момент был очевидным, потому что я находился прямо на линии ворот и видел, что после удара Понсе мяч пересек линию ворот. Пускай его потом выбили, но для меня не было сомнений. К счастью ВАР вмешался, сегодня он был, наконец, на нашей стороне.

- Вы после того момента сразу пропустили. Это потеря концентрации?

- Трудно объяснить, возможно, и была какая-то потеря концентрации в том моменте, хотя это нисколько не извинения. Мы не должны пропускать так быстро после того, как забиваем. Возможно, сказалась длительная пауза, пока судья смотрел ВАР. Но, по-хорошему, сегодня нам надо было играть на ноль.

- Вернулась вша прическа и голы. Можно сказать, что это теперь ваш постоянный имидж?

- Да, я слышал, что болельщики обсуждали мою прическу и не понял, в чем дело. Постригся, и вот куча комментариев, что голевая прическа вернулась, так что теперь я останусь с ней.

- Кутепов второй матч выходит на позиции форварда. Вы ему давали какие-то советы?

- Как я могу что-то советовать самому Златану?! Шучу, конечно. Он хорошо себя показывает на этой позиции, хоть и защитник. Я рад, что он выходит на поле и играет.

- После замены вы досматривали игру со скамейки запасных. Сильно нервничали?

- Я уже был уверен в нашей победе, а ребята не остановились даже после того, как я ушел с поля. Здорово, что сегодня победили.

- Это уже не первая награда игроку в этом сезоне. Где вы храните статуэтки?

- Пока что они у меня в раздевалке здесь в ящике лежат. Но сейчас поеду домой и заберу всё с собой, поставлю на видное место на память.