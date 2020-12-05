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«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч

05 Декабря 2020, 18:25,

Global Look Press

Матч 17-го тура чемпионата России московский «Спартак» проводил дома против «Тамбова».

Протокол игры  
Спартак Москва 5:1 Тамбов
(1:0) Ларссон Джордан 27'    
(2:0) Понсе Эсекель 64'    
    65' Онугха Герман (2:1)
(3:1) Ларссон Джордан 83'    
(4:1) Жиго Самуэль 87'    
(5:1) Понсе Эсекель 90'    
Максименко Александр Маслов Павел Жиго Самуэль Джикия Георгий Мозес Виктор   84' (Кутепов Илья (   84') Крал Алекс   90' (Литвинов Руслан (   90') Умяров Наиль   90' (Маркитесов Дмитрий (   90') Айртон Лукас Бакаев Зелимхан Понсе Эсекель Ларссон Джордан   84' (Ещенко Андрей (   84')
Запасные: Ребров Артём Селихов Александр Урунов Остон Гапонов Илья Оганесян Степан Игнатов Михаил
Рыжиков Сергей Чичерин Никита   83' Тилль Себастьян Кабахидзе Владимир Меренчуков Дмитрий Гигашвили Зураб Карасёв Павел Ароян Вараздат Володько Максим Онугха Герман Карапетян Александр
Запасные: Ойеволе Адессойе Килин Антон Костюков Михаил Чагров Никита Чуперка Валерий Каплиенко Александр Рыбин Алексей Шахов Виталий
05 декабря. Стадион "Открытие Арена" (Москва).

 

Судьба игры против «Спартака» оговаривались уже давно. Рядовой матч РПЛ попал под такое внимание прессы из-за финансового состояния «Тамбова». Футболисты давно уже говорят об отсутствии выплат (зарплаты, премии), бьют тревогу сотрудники клуба, которых даже больше ущемляют. Ряд игроков обещал бойкотировать матч против «Спартака», что в случае с «редким» составом «Тамбова» - сродни досрочному поражению.

В прошлом туре «волки» мощно влетели. 0:4 от «Уфы», которая за первый круг всего-то девять голов забила, сразу вызвали вопросы. Но президента «Тамбова» опроверг мнение, что его футболисты «сливали» матч из-за задержек по зарплате. Если это правда, то что же ожидал «Спартак», против которого футболисты «Тамбова» обещали сыграть не в полную силу или не сыграть вовсе.

Гости в итоге спокойно набрали состав, пусть и в основу пришлось интегрировать двух дублёров – Гигашвили и Меренчукова. У «Спартака» воссоединилось трио Бакаев, Ларссон, Понсе. У Кокорина снова микротравма. Несмотря на всё вышеперечисленное, первая половина тайма получилась игрой равных соперников. Более того, Жиго чуть не привёз мяч в свои ворота, но спас «красно-белых» Максименко, дважды парировавший удар Онугхи с близкой дистанции.

Очень слабо смотрелся «Спартак», но первая же интересная атака москвичей голом завершилась. Крал забежал на левый край, мяч получил и тут же прострелил чуть назад. Джордан Ларссон в касание эпизод решил, пробив в «девятку» - 1:0.

После гола игра продолжилась в том же убаюкивающем темпе. «Тамбов» не мог, «Спартак» не хотел. Или тоже не мог. Активно двигался только Тедеско на боковой линии. Неплохо Доменико взбодрил своих футболистов в перерыве. Жиго даже оказался на левом фланге и выдал неплохой навес на Ларссона, но Джордан пробил точно в руки Рыжикову. «Тамбов» не тушевался. Герман Онугха даже пытался пяткой замкнуть прострел с фланга – Максименко намертво взял сферу.

В середине тайма состоялся обмен уколами. Банальный вынос Джикии привел к скоростному забегу Ларссона. Джордан пробил мощно - Рыжиков спас, но затем защитник сам чуть не закатил мяч в ворота, попав в штангу. На добивании оказался Понсе, пробил и уже за лицевой линией сыграл Тилль – 2:0. «Тамбов» разыграл с центра поля, пошёл заброс из глубины, ловит мяч Дмитрий Меренчуков, в касание сбросил поперек штрафной площади, а Герман Онугха мощно пробил под перекладину – 2:1.

Далее Максименко ещё пришлось потрудиться, спасая после ударов Карапеятна и Тилля со средней дистанции. Окончательный счёт же установили хозяева: ловкий проход и финт Айртона, прострел чуть назад и Ларссон перебрасывает голкипера, оформляя дубль. В концовке Жиго воспользовался суматохой на стандарте и с трёх метров пробил мимо Рыжикова, а уже в компенсированное время Понсе за два касания разобрался в штрафной площади, уложив мяч в "шестёрку" - 5:1.

«Спартак» разгромную победу оформил в итоге, хотя разгонялся долго. Три очка в копилке, «красно-белые» единолично вскочили на первую строчку.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Спартак Москва, Тамбов
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Комментарии (13)
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2
только не мясо!!!
05 Декабря 2020, 19:26

Наконец то увидел чемпионскую игру - ой нелегко будет Зениту и остальным!))) 5:1 - космос невообразимый!

1
wertygaz
05 Декабря 2020, 19:03

Крал молодец... форварды сделали свою работу. Бакаев не тянет очередной матч ни о чем...

0
CELTIC FROST
05 Декабря 2020, 18:55

Вижу, Мозес к успеху идет. Не хотелось бы, чтобы он повторил путь Шюррле, португальцев и многих других иностранцев, которые приезжали к нам на на легкую прогулочку а их понимании. Чемпионату нужны сильные и главное - мотивированные легионеры.

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0
HG2017
05 Декабря 2020, 18:48

Кто нибудь знает, чей родственник маслов???

1
CELTIC FROST
05 Декабря 2020, 18:40

В общем. что Локомотив сегодня что Спартак чуть не большую часть матча проводили откровенно невзрачную игру, при которой можно было легко пропустить по несколько мячей. Однако в итоге оба одержали уверенные победы. Это радует их поклонников. Естественно. Но не стоит удивляться неудачам наших клубов в Европе. Там за такую долгую "раскачку" и ватокатание наказывают куда строже, чем у нас в РПЛ.

4
SpaM
05 Декабря 2020, 18:40

Руководство МатчТВ: "А можно вместо обсуждения футбола - каждые 6 секунд говорить о том, что у Тамбова нет половины состава и Спартак обязан каждому гражданину РФ победить?"
Черданцев: "Ни слова больше, я в деле".

5
779
05 Декабря 2020, 18:49

Ага.)))
И ещё то, что Спартак, как и все европейские соперники ЦСКА и Зенита, месяцами между матчей живут на Багамах в то время, когда наши гранды спят в проходах самолётов и на боковых полках плацкарта.

5
ILLNAT
05 Декабря 2020, 18:39

Мда...Это тот случай,когда победа не вызывает особых эмоций и крупный счёт не должен вводить в заблуждение.
Выиграли,получили 3 очка,и забыли.Идем дальше.

5
Bathet30
05 Декабря 2020, 18:39

Всех красно-белых с победой!
В первом тайме играли слабо и медленно. Во втором тайме забегали и моменты начали появляться у ворот Тамбова, что и вылилось в разгром. Понравился сегодня Крал. Брал инициативу на себя и раздавал хорошие передачи. Единственное что не понравилось, когда забив второй гол, расслабились и получили в ответ. Хорошо хоть сумели вовремя поняли свою ошибку и ответили голами.

5
779
05 Декабря 2020, 18:36

Сыграли так себе.
Тамбов был весьма близок к успеху, особенно в периоды минимального счёта. Да и в целом гости выглядели очень целеустремлённо и агрессивно. Кстати, очень понравился техничный и одновременно мощный легионер у них - Онуха, вроде. Первый раз слышал о нём.
Забивалкин наш Ларссон оказывался во время и на месте. И удачно.
Мозес расхлебай, в тренировочном режиме проводит матчи. Бакаев хотя бы голевые стал создавать.
Крал становится настоящим лидером. Обратил внимание, что игроки и атаки, и обороны ищут глазами прежде всего его. И он на самом деле хорош.
Из около футбольного прикалывает Черданцев. Он так хочет вылизать проход работодателю, что послушав его характеристики игры Спартака можно было подумать, что играют два г..на с дна безнадёжного таблицы.)))
Всех с победой!

4
Volk Odinochka
05 Декабря 2020, 18:34

Пятёрочка - спонсор этого матча Спартака! :D

3
SpaM
05 Декабря 2020, 18:34

Бакаев, Умяров, Мозес - очередной провал в игре. Остальные молодцы. Отдельно молодец Крал).

6
jUMPER
05 Декабря 2020, 18:33

Ох нифига себе!!! Что сделал Тедеска с Спартаком? Забить 5 мячей это огонь!!!
Спартак вернулся!!!

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