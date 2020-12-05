«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч

Матч 17-го тура чемпионата России московский «Спартак» проводил дома против «Тамбова».

Судьба игры против «Спартака» оговаривались уже давно. Рядовой матч РПЛ попал под такое внимание прессы из-за финансового состояния «Тамбова». Футболисты давно уже говорят об отсутствии выплат (зарплаты, премии), бьют тревогу сотрудники клуба, которых даже больше ущемляют. Ряд игроков обещал бойкотировать матч против «Спартака», что в случае с «редким» составом «Тамбова» - сродни досрочному поражению.

В прошлом туре «волки» мощно влетели. 0:4 от «Уфы», которая за первый круг всего-то девять голов забила, сразу вызвали вопросы. Но президента «Тамбова» опроверг мнение, что его футболисты «сливали» матч из-за задержек по зарплате. Если это правда, то что же ожидал «Спартак», против которого футболисты «Тамбова» обещали сыграть не в полную силу или не сыграть вовсе.

Гости в итоге спокойно набрали состав, пусть и в основу пришлось интегрировать двух дублёров – Гигашвили и Меренчукова. У «Спартака» воссоединилось трио Бакаев, Ларссон, Понсе. У Кокорина снова микротравма. Несмотря на всё вышеперечисленное, первая половина тайма получилась игрой равных соперников. Более того, Жиго чуть не привёз мяч в свои ворота, но спас «красно-белых» Максименко, дважды парировавший удар Онугхи с близкой дистанции.

Очень слабо смотрелся «Спартак», но первая же интересная атака москвичей голом завершилась. Крал забежал на левый край, мяч получил и тут же прострелил чуть назад. Джордан Ларссон в касание эпизод решил, пробив в «девятку» - 1:0.

После гола игра продолжилась в том же убаюкивающем темпе. «Тамбов» не мог, «Спартак» не хотел. Или тоже не мог. Активно двигался только Тедеско на боковой линии. Неплохо Доменико взбодрил своих футболистов в перерыве. Жиго даже оказался на левом фланге и выдал неплохой навес на Ларссона, но Джордан пробил точно в руки Рыжикову. «Тамбов» не тушевался. Герман Онугха даже пытался пяткой замкнуть прострел с фланга – Максименко намертво взял сферу.

В середине тайма состоялся обмен уколами. Банальный вынос Джикии привел к скоростному забегу Ларссона. Джордан пробил мощно - Рыжиков спас, но затем защитник сам чуть не закатил мяч в ворота, попав в штангу. На добивании оказался Понсе, пробил и уже за лицевой линией сыграл Тилль – 2:0. «Тамбов» разыграл с центра поля, пошёл заброс из глубины, ловит мяч Дмитрий Меренчуков, в касание сбросил поперек штрафной площади, а Герман Онугха мощно пробил под перекладину – 2:1.

Далее Максименко ещё пришлось потрудиться, спасая после ударов Карапеятна и Тилля со средней дистанции. Окончательный счёт же установили хозяева: ловкий проход и финт Айртона, прострел чуть назад и Ларссон перебрасывает голкипера, оформляя дубль. В концовке Жиго воспользовался суматохой на стандарте и с трёх метров пробил мимо Рыжикова, а уже в компенсированное время Понсе за два касания разобрался в штрафной площади, уложив мяч в "шестёрку" - 5:1.

«Спартак» разгромную победу оформил в итоге, хотя разгонялся долго. Три очка в копилке, «красно-белые» единолично вскочили на первую строчку.