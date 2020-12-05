«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч

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05 Декабря 2020, 18:25,
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Матч 17-го тура чемпионата России московский «Спартак» проводил дома против «Тамбова».
|Спартак Москва
|5:1
|Тамбов
|(1:0) Ларссон Джордан 27'
|(2:0) Понсе Эсекель 64'
|65' Онугха Герман (2:1)
|(3:1) Ларссон Джордан 83'
|(4:1) Жиго Самуэль 87'
|(5:1) Понсе Эсекель 90'
Судьба игры против «Спартака» оговаривались уже давно. Рядовой матч РПЛ попал под такое внимание прессы из-за финансового состояния «Тамбова». Футболисты давно уже говорят об отсутствии выплат (зарплаты, премии), бьют тревогу сотрудники клуба, которых даже больше ущемляют. Ряд игроков обещал бойкотировать матч против «Спартака», что в случае с «редким» составом «Тамбова» - сродни досрочному поражению.
В прошлом туре «волки» мощно влетели. 0:4 от «Уфы», которая за первый круг всего-то девять голов забила, сразу вызвали вопросы. Но президента «Тамбова» опроверг мнение, что его футболисты «сливали» матч из-за задержек по зарплате. Если это правда, то что же ожидал «Спартак», против которого футболисты «Тамбова» обещали сыграть не в полную силу или не сыграть вовсе.
Гости в итоге спокойно набрали состав, пусть и в основу пришлось интегрировать двух дублёров – Гигашвили и Меренчукова. У «Спартака» воссоединилось трио Бакаев, Ларссон, Понсе. У Кокорина снова микротравма. Несмотря на всё вышеперечисленное, первая половина тайма получилась игрой равных соперников. Более того, Жиго чуть не привёз мяч в свои ворота, но спас «красно-белых» Максименко, дважды парировавший удар Онугхи с близкой дистанции.
Очень слабо смотрелся «Спартак», но первая же интересная атака москвичей голом завершилась. Крал забежал на левый край, мяч получил и тут же прострелил чуть назад. Джордан Ларссон в касание эпизод решил, пробив в «девятку» - 1:0.
После гола игра продолжилась в том же убаюкивающем темпе. «Тамбов» не мог, «Спартак» не хотел. Или тоже не мог. Активно двигался только Тедеско на боковой линии. Неплохо Доменико взбодрил своих футболистов в перерыве. Жиго даже оказался на левом фланге и выдал неплохой навес на Ларссона, но Джордан пробил точно в руки Рыжикову. «Тамбов» не тушевался. Герман Онугха даже пытался пяткой замкнуть прострел с фланга – Максименко намертво взял сферу.
В середине тайма состоялся обмен уколами. Банальный вынос Джикии привел к скоростному забегу Ларссона. Джордан пробил мощно - Рыжиков спас, но затем защитник сам чуть не закатил мяч в ворота, попав в штангу. На добивании оказался Понсе, пробил и уже за лицевой линией сыграл Тилль – 2:0. «Тамбов» разыграл с центра поля, пошёл заброс из глубины, ловит мяч Дмитрий Меренчуков, в касание сбросил поперек штрафной площади, а Герман Онугха мощно пробил под перекладину – 2:1.
Далее Максименко ещё пришлось потрудиться, спасая после ударов Карапеятна и Тилля со средней дистанции. Окончательный счёт же установили хозяева: ловкий проход и финт Айртона, прострел чуть назад и Ларссон перебрасывает голкипера, оформляя дубль. В концовке Жиго воспользовался суматохой на стандарте и с трёх метров пробил мимо Рыжикова, а уже в компенсированное время Понсе за два касания разобрался в штрафной площади, уложив мяч в "шестёрку" - 5:1.
«Спартак» разгромную победу оформил в итоге, хотя разгонялся долго. Три очка в копилке, «красно-белые» единолично вскочили на первую строчку.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Спартак Москва, Тамбов
Наконец то увидел чемпионскую игру - ой нелегко будет Зениту и остальным!))) 5:1 - космос невообразимый!
Крал молодец... форварды сделали свою работу. Бакаев не тянет очередной матч ни о чем...
Вижу, Мозес к успеху идет. Не хотелось бы, чтобы он повторил путь Шюррле, португальцев и многих других иностранцев, которые приезжали к нам на на легкую прогулочку а их понимании. Чемпионату нужны сильные и главное - мотивированные легионеры.
Кто нибудь знает, чей родственник маслов???
В общем. что Локомотив сегодня что Спартак чуть не большую часть матча проводили откровенно невзрачную игру, при которой можно было легко пропустить по несколько мячей. Однако в итоге оба одержали уверенные победы. Это радует их поклонников. Естественно. Но не стоит удивляться неудачам наших клубов в Европе. Там за такую долгую "раскачку" и ватокатание наказывают куда строже, чем у нас в РПЛ.
Руководство МатчТВ: "А можно вместо обсуждения футбола - каждые 6 секунд говорить о том, что у Тамбова нет половины состава и Спартак обязан каждому гражданину РФ победить?"
Черданцев: "Ни слова больше, я в деле".
Ага.)))
И ещё то, что Спартак, как и все европейские соперники ЦСКА и Зенита, месяцами между матчей живут на Багамах в то время, когда наши гранды спят в проходах самолётов и на боковых полках плацкарта.
Мда...Это тот случай,когда победа не вызывает особых эмоций и крупный счёт не должен вводить в заблуждение.
Выиграли,получили 3 очка,и забыли.Идем дальше.
Всех красно-белых с победой!
В первом тайме играли слабо и медленно. Во втором тайме забегали и моменты начали появляться у ворот Тамбова, что и вылилось в разгром. Понравился сегодня Крал. Брал инициативу на себя и раздавал хорошие передачи. Единственное что не понравилось, когда забив второй гол, расслабились и получили в ответ. Хорошо хоть сумели вовремя поняли свою ошибку и ответили голами.
Сыграли так себе.
Тамбов был весьма близок к успеху, особенно в периоды минимального счёта. Да и в целом гости выглядели очень целеустремлённо и агрессивно. Кстати, очень понравился техничный и одновременно мощный легионер у них - Онуха, вроде. Первый раз слышал о нём.
Забивалкин наш Ларссон оказывался во время и на месте. И удачно.
Мозес расхлебай, в тренировочном режиме проводит матчи. Бакаев хотя бы голевые стал создавать.
Крал становится настоящим лидером. Обратил внимание, что игроки и атаки, и обороны ищут глазами прежде всего его. И он на самом деле хорош.
Из около футбольного прикалывает Черданцев. Он так хочет вылизать проход работодателю, что послушав его характеристики игры Спартака можно было подумать, что играют два г..на с дна безнадёжного таблицы.)))
Всех с победой!
Пятёрочка - спонсор этого матча Спартака! :D
Бакаев, Умяров, Мозес - очередной провал в игре. Остальные молодцы. Отдельно молодец Крал).
Ох нифига себе!!! Что сделал Тедеска с Спартаком? Забить 5 мячей это огонь!!!
Спартак вернулся!!!