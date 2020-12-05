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Мозес и Ларссон - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Тамбовом», Кокорин не сыграет из-за травмы

05 Декабря 2020, 15:45,

Global Look Press

Опубликованы стартовые составы московского «Спартака» и «Тамбова» на матч 17-го тура чемпионата России. Стоит отметить, что в предстоящем поединке хозяевам не поможет нападающий Александр Кокорин, получивший повреждение четырехглавой мышцы.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Ароян, Володько, Гигашвили, Карасёв, Кабахидзе, Тилль, Маранчуков, Онугха, Карапетян.

Матч «Спартак» - «Тамбов» пройдет в субботу, пятого декабря, начало - 16:30 по местному времени. Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена». Текстовую трансляцию поединка организует Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают третье место в РПЛ, а гости располагаются на 14-й позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин, Тамбов
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