Разгром с привкусом бойкота: Четыре игрока «Спартака», которые разбили «Тамбов»

Оценки футболистам Доменико Тедеско

Если вы включили матч «Спартака» и «Тамбова» только после часа игрового времени, то можете быть довольны. Особо ничего не пропустили. Гости смотрелись не хуже и даже сложно было приплетать разговоры о бойкоте и отсутствии четверых игроков основного состава, которые смотрели за игрой со скамейки запасных. Но сил на весь матч не хватило «волкам». Как и в игре против «Уфы» они развалились.

За последние 10 минут «Спартак» устроил разгром и знатно подправил статистику матча: владение мячом - 65:35, удары по воротам - 25:12, в створ – 10:4, угловые - 4:3. Кто же позволил «красно-белым» добиться приемлемого? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско, выделив четверых лучших.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,0. Качественный матч выдал голкипер, ещё в первом тайме совершив два сейва после ударов-тычков Онугхи с близкого расстояния. Оставил «Спартак» в игре, сохранил концентрацию и далее, выручив после ударов Карапетяна и того же Онугхи. Итого четыре сейва у Максименко.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,5. Капитан «Спартака» сыграл слабовато, проиграв огромное количество эпизодов Онугхе. Выиграл пять единоборств из девяти, частенько забрасывал мяч вперёд безадресно.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 8,0. Самуэль начал с ошибки, смахнув мяч на ногу Онугхе, а затем выжигал отменно. Два отбора, два заблокированных удара (что очень важно сегодня) и даже две отличные передачи под удар. Завершил Жиго свою активность голом, великолепно разобравшись на стандарте.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 6,5. Растёт молодой Маслов, ставший лучшим по отборам сегодня. Семь раз он лишал соперников мяча, особенно доставалось Карапетяну и Володько. Александра Павел вообще из игры выключил, что явно может записать себе в актив.

АЙРТОН – 7,0. Бразилец спас матч отменным проходом перед голом Ларссона. Вот там он круто разобрался, финт ловкий, пас своевременный. Но в остальное время играл не очень ярко. Проиграл борьбу Меренчукову, после чего пошла голевая скидка, вообще часто двигали Айртона от мяча – 9 раз из 13.

ВИКТОР МОЗЕС – 4,5. Уважаемый Витя Мозес, видимо, приехал пешочком пройтись по РПЛ. В очередной раз не впечатлил, особенно расстраивает объём работы. Мяч потерял впереди – назад не бежит. Обострять тоже не получается, однажды прошёл интересный финт, но до передачи в развитие атаки дело не дошло.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 5,0. Опорный полузащитник, который всегда убирает ноги. Зрелище так себе. Умяров проиграл 6 единоборств из 11, 16 раз мяч потерял. В активе три перехвата, но всё-таки слишком «прост» Наиль. Передачи только назад и поперёк, отборов маловато.

АЛЕКС КРАЛ – 8,5. Напарник Умярова за весь треугольник в центре поля работал. Отбирал, прессинговал, обострял. Шикарным проходом создал первый гол для Ларссона, во втором тайме выводил на удары Понсе и Бакаева, обостряя передачей в свободные зоны. Два раза из двух удачно шёл в дриблинг.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 6,5. Всё ещё очень много потерь (23), но прогресс заметен. Когда Бакаев сразу на пас нацелен – получается, когда думает долго – потеря или обрез. В активе Зелимхана значимое участие в комбинационных действиях «Спартака» и голевая передача на Эсекьеля Понсе.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 8,5. Здесь объяснений не нужно. Джордан очень чётко решает эпизоды, что для форварда – самая нужная особенность. Получил два шанса и хладнокровно реализовал. Не забывал раскручивать атаки и для партнёров, опасно бил перед голом Понсе, отдал две ключевые передачи.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ – 8,0. Во главе списка бомбардиров теперь два нападающих «Спартака». По восемь мячей забили Ларссон и Понсе, сегодня оба отметились дублями. Эсекьель каждый эпизод доигрывал до конца. Так он получил первый гол, не выключился в компенсированное время и чётко в «шестёрку» положил второй.

АНДРЕЙ ЕЩЕНКО - б/о.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ - б/о.

ДМИТРИЙ МАРКИТЕСОВ - б/о.

ОСТОН УРУНОВ - б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ - б/о.