«Спартак» - лидер, но без класса команды

«Спартак» воспользовался осечками конкурентов и догнал в таблице «Зенит» и ЦСКА. Однако победа над «Ротором» оставила вопросы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает матч «красно-белых» против «Ротора».

ЦСКА и «Зенит» сделали «Спартаку» в прошедшем туре отличный подарок. В случае победы «красно-белые» догоняли бы в таблице двух конкурентов. Календарь тоже благоволил подопечным Доменико Тедеско – к ним в гости приехал «Ротор», занимавший последнее место после первого круга. Казалось, никаких проблем у «Спартака» быть не должно: спокойная победа – и вот оно первое место вместе с двумя конкурентами.

Матч тоже начался для «Спартака» отлично. Судья зафиксировал фол на Кокорине, который уже успел отдать пас, а ВАР ещё и помог арбитру назначить не штрафной, а пенальти. Быстрый гол против команды, которая должна была играть от обороны, – лучшее развитие событий, которое могло быть. «Спартаку» надо было просто на классе спокойно развить преимущество и без нервов забрать три очка. Однако тут-то и начались проблемы…

Воскресный матч слишком наглядно показал, что у «Спартака» нет никакого класса. За первый тайм «красно-белые» так и не создали ни одного момента у ворот «Ротора» в принципе. После перерыва же волгоградцы провели несколько контратак и позиционных атак, в которых могли бы сравнять счёт. «Красно-белые» не могли ни поймать соперника, ни обезопасить свои ворота. «Спартак» просто не понимал, как играть по счёту. В итоге, матч, который ещё к 60-й минуте должен был потерять интригу, оставался конкурентным до последних минут, когда Жиго всё же снял вопросы.

«Спартак» вторую игру очень плохо создаёт моменты с игры. Это можно было бы объяснить усталостью, но не хочется. «Красно-белые» всё же не играют в еврокубках и должны по идее сохранить свежесть. Тем не менее, второй матч «Спартак» проводит, почти ничего не создавая в комбинационном стиле. Второй тайм с «Ротором» дал немного оптимизма в это смысле – два удара Мозеса, попытка «бисиклеты» Понсе и непонятное падение Ларссона. Однако до перерыва ничего путного в атаке у москвичей не было.

«Спартаку» явно не хватает ни свежести, ни класса. Первое можно улучшить зимой, увеличив обойму состава. Второе – это наживное, приходит со временем. Пока, наверное, странно требовать, чтобы «Спартак» побеждал на классе. Команда продолжает строиться, да и после трёх неудачных матчей подряд найти уверенность было неоткуда. И всё-таки, «красно-белым» надо как-то решать этот момент. Для борьбы за чемпионство нужно уметь выигрывать матчи не только за счёт умения действовать на пределе сил, но и за счёт иных ресурсов. Судя по всему, для «Зенита» и ЦСКА еврокубки закончатся, и весной «Спартак» лишится этого преимущества, а никакого задела у «красно-белых» на вторую часть сезона не будет, это уже понятно.

В 2020-м «Спартак» ждут ещё три матча. Если против «Тамбова» дома «красно-белые» должны закладываться на победу, то в Сочи и Санкт-Петербурге легко не будет, но для борьбы за чемпионство на одном из выездов точно надо будет победить. В отсутствие свежести и класса «Спартаку» остается показать характер. Проверка будет отличная…

Андрей Центров