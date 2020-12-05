Рыжиков: «Нас судил убийца с детским лицом»

Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков сказал несколько слов после поражения от «Спартака» со счётом 1:5. Футболист коснулся темы судейства.

«Был ли гол, когда судья обратился к ВАР? Я думаю, что там нарушение правил было до этого. Нас сегодня судил убийца с детским лицом. Почему? Посмотрите, как он судит и всё будет ясно.

К судье никаких претензий, счёт 1:5. Просто убийца с детским лицом», - сказал Рыжиков. Слова вратаря появились на YouTube-канале «Футбольный Биги».

Отметим, что матч между «Спартаком» и «Тамбовом» обслуживала бригада Станислава Васильева.