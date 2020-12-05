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Рыжиков: «Нас судил убийца с детским лицом»

05 Декабря 2020, 19:43,

Global Look Press

Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков сказал несколько слов после поражения от «Спартака» со счётом 1:5. Футболист коснулся темы судейства.

«Был ли гол, когда судья обратился к ВАР? Я думаю, что там нарушение правил было до этого. Нас сегодня судил убийца с детским лицом. Почему? Посмотрите, как он судит и всё будет ясно.

К судье никаких претензий, счёт 1:5. Просто убийца с детским лицом», - сказал Рыжиков. Слова вратаря появились на YouTube-канале «Футбольный Биги».

Отметим, что матч между «Спартаком» и «Тамбовом» обслуживала бригада Станислава Васильева.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов, Сергей Рыжиков, Станислав Васильев
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Комментарии (1)
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0
SpaM
05 Декабря 2020, 20:04

Думал, Серега не будет опускаться до такой хрени.

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