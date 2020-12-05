Рыжиков: «Нас судил убийца с детским лицом»

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05 Декабря 2020, 19:43,
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Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков сказал несколько слов после поражения от «Спартака» со счётом 1:5. Футболист коснулся темы судейства.
«Был ли гол, когда судья обратился к ВАР? Я думаю, что там нарушение правил было до этого. Нас сегодня судил убийца с детским лицом. Почему? Посмотрите, как он судит и всё будет ясно.
К судье никаких претензий, счёт 1:5. Просто убийца с детским лицом», - сказал Рыжиков. Слова вратаря появились на YouTube-канале «Футбольный Биги».
Отметим, что матч между «Спартаком» и «Тамбовом» обслуживала бригада Станислава Васильева.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тамбов, Сергей Рыжиков, Станислав Васильев
Думал, Серега не будет опускаться до такой хрени.