Тихонов: «Урунов, Кокорин, Мозес - я бы не сказал, что это большое усиление для «Спартака»

Наставник «Астаны» Андрей Тихонов отреагировал на слухи о возможной отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора московского «Спартака». Также специалист высказался о трансферной политике «красно-белых».

«Нужно знать, что происходит внутри. Урунов, Кокорин, Мозес - я бы не сказал, что это большое усиление. Не знаю, для чего брали Кокорина. Все ждут большего. Болельщики не понимают эту ситуацию», - поведал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 16 сыгранных туров чемпионата России «красно-белые» занимают третью строчку в турнирной таблице. «Спартак» уступает ЦСКА и «Зениту» по дополнительным показателям.

Ближайший поединок команда Доменико Тедеско проведет на своем поле против «Тамбова». Игра состоится в субботу, пятого декабря, на «Открытие Арене». Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.