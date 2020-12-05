Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тихонов: «Урунов, Кокорин, Мозес - я бы не сказал, что это большое усиление для «Спартака»

05 Декабря 2020, 15:14,

Рубин

Наставник «Астаны» Андрей Тихонов отреагировал на слухи о возможной отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора московского «Спартака». Также специалист высказался о трансферной политике «красно-белых».

«Нужно знать, что происходит внутри. Урунов, Кокорин, Мозес - я бы не сказал, что это большое усиление. Не знаю, для чего брали Кокорина. Все ждут большего. Болельщики не понимают эту ситуацию», - поведал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 16 сыгранных туров чемпионата России «красно-белые» занимают третью строчку в турнирной таблице. «Спартак» уступает ЦСКА и «Зениту» по дополнительным показателям.

Ближайший поединок команда Доменико Тедеско проведет на своем поле против «Тамбова». Игра состоится в субботу, пятого декабря, на «Открытие Арене». Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Андрей Тихонов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола