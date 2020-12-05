Тедеско не видит места в линии обороны для Кутепова

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Тамбовом» (5:1) дал оценку игре Ильи Кутепова и Андрея Ещенко.

- Сегодня «Спартак» пропустил после ошибки защитников, при этом на неделе Илья Кутепов заявил, что он недоволен своим игровым временем, а также не понимает свою роль в команде. Как вы видите роль Ильи в команде, получит ли он свой шанс в обороне в этом году?

- Илья Кутепов - профессионал и всегда тренируется и выкладывается на 100%, он всегда там, где нужен, всегда выполняет наши установки и требования. Более того, несмотря на то, что он, возможно, не получает достаточно игрой практики, он всегда находится в хорошем настроении, никогда не унывает не падает духом, как нередко случается с другими игроками в его ситуации. К сожалению, да, он не всегда играет в стартовом составе, но в данном случае мы принимаем решение не против него, а пользу командных интересов. Если я вас спрошу, что вы скажете об игре Жиго, Джикии и Маслова в этом сезоне, то вряд ли вы скажете, что они плохо играют. Конечно, они ошибаются, но все ошибаются, в том числе и защитники в «Реале» и «Барселоне». Тем не менее, я считаю, что наша тройка центральных защитников проводит очень хороший сезон. Конечно, Илья хочет играть больше, и странно было бы, если было бы наоборот. В таком случае, когда кто-то недоволен игровым временем, мы встречаемся и обсуждаем ситуацию. Так было и в случае с Кутеповым, был диалог достаточно конструктивный. Он понял наши намерения. Решения принимаются не против кого-либо, в данном случае не против него, а в пользу команды, общих интересов. Сегодня вышел на позицию нападающего. Я считаю, что он там себя неплохо проявил, он быстрый игрок, мощный, фактурный. Он сегодня в одном моменте здорово открывался за спину. Если бы товарищи увидели его и вовремя отдали бы передачу, то считаю, что он мог бы и забить сегодня, поэтому он хорошо сыграл.

- Вопрос по поводу Андрея Ещенко, он провел 12 матчей в 17 турах. Да, он выходит на замену, но тем не менее играет. Рассчитываете ли его оставить на следующий сезон, так как после этого его контракт заканчивается?

- Да, я хотел бы продлить с ним контракт на следующий сезон, а также с Артёмом Ребровым, но это мы будем обсуждать несколько позднее. Но мое мнение по этому вопросу: да, эти два игрока очень для нас важны, они больше, чем просто игроки, которых вы видите на поле. Например, Ещенко играет не много, выходит на замену, проводит 30 минут или меньше. Но это всего лишь верхушка айсберга, люди просто не видят того, что происходит за кулисами. Каждый день мы вместе, работаем друг с другом, зачастую проводим время на работе, с игроками в команде больше, чем с семьями. Нам нужны такие ребята, чтобы сохранять теплую атмосферу в команде. Плюс не забываем о качествах футболистов. Если опять же взять например Андрея Ещенко, то то, как он работает на тренировке, просто здорово. Из 10 подач с фланга в его исполнении 8 находят нападающего, поэтому кроме хороших человеческих качеств, он еще отличный футболист.