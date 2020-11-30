Нужно остаться в «Спартаке» - самое логичное решение для Тедеско

Первая часть чемпионата России близка к завершению, а значит, вскоре станет ясно будущее Доменико Тедеско, у которого летом завершается контракт с московским «Спартаком». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему немцу надо продлевать соглашение.

«Спартак» - уникальный клуб с учётом турбулентности. Этим летом новый генеральный директор клуба Шамиль Газизов мог уволить Доменико Тедеско. Когда «красно-белые» стали показывать результат, то они начали поднимать вопрос о продлении контракта, однако немец попросил взять паузу до зимы. Теперь же новое соглашение обсуждать, видимо, будет не Газизов.

Тем не менее, несмотря на всю турбулентность, для Тедеско остаться в «Спартаке» сейчас – это самое правильное и логичное решение. По данным медиа, к тренеру есть интерес из Германии. Сообщалось о «Хоффенхайме» и «Герте», а возвращение в бундеслигу наверняка является желанным для Тедеско. Строить иллюзии о том, что немец хочет всю жизнь проработать в «Спартаке», не стоит. Однако и вернуться в бундеслигу можно на разных условиях и в разные клубы.

Едва ли в «Хоффенхайме», «Герте» или каком-либо ином немецком клубе Тедеско рассматривают в привязке к результатам «Спартака». Очевидно, что успехи в России никого не впечатляют ни в Германии, ни в другом топовом европейском чемпионате. В конце концов результаты наших команд в Лиге чемпионов показывают уровень Премьер-лиги. Тедеско в Германии пока оценивают по прошлым результатам во главе «Шальке», а это было давно. Именно поэтому фамилию Тедеско связывают с клубами, которые имеют проблемы, а «Хоффенхайм» и «Герта» ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам.

Сам Тедеско вряд ли хочет вернуться куда-либо. Сейчас у тренера есть проект, есть работа, и бросать всё это ради расстрельной должности – сомнительное решение. Намного логичнее для Тедеско остаться в «Спартаке», а в следующем году положить все силы на еврокубки. Пока всё складывается так, что «красно-белые» попадут в континентальный турнир на будущий сезон, правда, непонятно, в какой именно – в Лигу чемпионов, Лигу Европы или во вновь образованную Лигу конференций. Конечно, от статуса турнира зависит многое. Однако успешное выступление в любом из них серьёзно повысит статус Тедеско. При этом неуспешное выступление едва ли изменит оценку потенциала тренера.

Скорее всего, стоит ждать, что Тедеско продлит контракт со «Спартаком», но он вновь не будет долгосрочным. Один или два года – всё ради попытки сверкнуть в еврокубках. В конце концов удачное выступление почти гарантирует интересное предложение из Германии, а то и из Англии, куда могут позвать почти любого (вспомните Марку Силву, который проработал в трёх клубах Премьер-лиги, не имея больших успехов за плечами, зато победив «Арсенал» в Лиге чемпионов).

Несмотря на все пертурбации в руководстве «Спартака», Тедеско нет смысла покидать команду летом. Для его карьеры сейчас самое лучшее – попасть в Лигу чемпионов, где приложить все силы, чтобы блеснуть. В этом случае можно будет говорить о дальнейших интересных тренерских перспективах Тедеско. Вывести же «Спартак» в какой-то еврокубок и уехать на родину бороться за выживание – решение не самое логичное.

Андрей Центров