Ларссон забил за «Спартак» впервые с октября

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05 Декабря 2020, 17:37,
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В одном из субботних матчей семнадцатого тура чемпионата России играют «Спартак» и «Тамбов». Московская команда смогла открыть счёт в этом поединке усилиями нападающего Джордана Ларссона (видео гола).
Вместе с этим голом прервалась серия Ларссона без забитых голов. До этого шведский нападающий забивал ещё 24 октября в поединке против «Краснодара». С тех пор Джордан провёл в чемпионате России четыре матча, но результативными действиями не отмечался.
Напомним, Джордан Ларссон играет за «Спартак» с лета 2019 года после перехода из шведского «Норчёппинга».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон