Бойкоту - быть! В «Тамбове» назвали количество игроков, которые не выйдут против «Спартака»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что некоторые футболисты не отказались от идеи бойкотировать ближайший матч со «Спартаком» из-за нерешённых вопросов с выплатой заработной платы. Функционер отметил, что руководство региона проигнорировало проблемы футболистов, но «Тамбов» не будет срывать игру.

«У нас в принципе набирается нормальный состав, будем выходить, играть и биться. Примерно семь-восемь человек завтра не выйдут», - сказал Худяков ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Тамбову» нужно порядка 140 миллионов рублей на выплату зарплат игрокам, при этом деньги за лето уже были им перечислены.

Матч «Спартак» - «Тамбов» состоится в субботу и начнется в 16:30.