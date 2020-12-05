Первушин: «На фоне «Спартака» команда смотрелась нормально»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:5) в эфире канала «Матч Премьер».

- Счет получился крупным. Мне кажется, что до концовки матча у вас все-таки был какой-то позитив?

- Да, я доволен, как играла сегодня команда, доволен ребятами, потому что для многих сегодня был дебют. На самом деле они большие молодцы, а то, что не хватило на концовку, тоже прогнозируемо, потому что мало кто играл с таким уровнем сопротивления. Но опять же молодцы, они сделали все, что могли.

- Я правильно понимаю, что сегодня у вас была одна-единственная замена?

- Да нет, не одна-единственная, но из было мало.

- Просто люди, которые отказывались выходить в старте, они и на замену не могли выйти?

- Ну да, это было их принципиальное решение, поэтому мы не стали их особо дергать. Решили обойтись теми, кто есть.

- Рассматривали ли этот матч, как некий посыл, попытку обращения к руководству?

- Конечно, это именно для этого и делалось, потому что неоднократно разговаривали, предупреждали. Мы давно говорим, нам нужна помощь губернатора. Еще раз говорю, я сам тамбовский. Но так не отворачиваются от команды, сейчас нам очень тяжело.

- Что сейчас ребятам в раздевалке сказали?

- Я их поблагодарил за игру. Ни к кому претензий нет, вы сами видели уровень единоборств, накал страстей. Я думаю, что на фоне «Спартака» команда смотрелась нормально.