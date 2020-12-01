Федун дал комментарий по информации о расставании с Газизовым

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01 Декабря 2020, 23:06,
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Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий по поводу переговоров с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым о расторжении контракта. Ранее сообщалось о том, что решение принято, и осталось перенести договоренности на бумагу.
- Вы сами придумываете темы, а потом звоните. Никаких проблем у нас нет, - так прокомментировал Sport24 информацию Леонид Федун.
Напомним, что новости о грядущей отставке Шамиля Газизова начали появляться неделю назад, когда на должность спортивного директора «красно-белых» был назначен Дмитрий Попов.
Шамиль Газизов работает в «Спартаке» менее пяти месяцев. Команда вместе с ЦСКА и «Зенитом» лидирует в РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Шамиль Газизов
Есть два варианта - или на самом деле СМИ уже не могут иначе, чем быть приподъездными бабками. Или Арнольдович корчит из себя загадочного, одновременно из раза в раз проявляя себя как самодура.