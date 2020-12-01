Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Федун дал комментарий по информации о расставании с Газизовым

01 Декабря 2020, 23:06,

Global Look Press

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий по поводу переговоров с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым о расторжении контракта. Ранее сообщалось о том, что решение принято, и осталось перенести договоренности на бумагу.

- Вы сами придумываете темы, а потом звоните. Никаких проблем у нас нет, - так прокомментировал Sport24 информацию Леонид Федун.

Напомним, что новости о грядущей отставке Шамиля Газизова начали появляться неделю назад, когда на должность спортивного директора «красно-белых» был назначен Дмитрий Попов.

Шамиль Газизов работает в «Спартаке» менее пяти месяцев. Команда вместе с ЦСКА и «Зенитом» лидирует в РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун, Шамиль Газизов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
779
01 Декабря 2020, 23:10

Есть два варианта - или на самом деле СМИ уже не могут иначе, чем быть приподъездными бабками. Или Арнольдович корчит из себя загадочного, одновременно из раза в раз проявляя себя как самодура.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола