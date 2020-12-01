Федун дал комментарий по информации о расставании с Газизовым

Владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий по поводу переговоров с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым о расторжении контракта. Ранее сообщалось о том, что решение принято, и осталось перенести договоренности на бумагу.

- Вы сами придумываете темы, а потом звоните. Никаких проблем у нас нет, - так прокомментировал Sport24 информацию Леонид Федун.

Напомним, что новости о грядущей отставке Шамиля Газизова начали появляться неделю назад, когда на должность спортивного директора «красно-белых» был назначен Дмитрий Попов.

Шамиль Газизов работает в «Спартаке» менее пяти месяцев. Команда вместе с ЦСКА и «Зенитом» лидирует в РПЛ.