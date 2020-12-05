Тедеско на русском ответил на вопрос о комментаторе Черданцеве

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05 Декабря 2020, 19:49,
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На пресс-конференции после матча «Спартак» - «Тамбов» (5:1) главный тренер московской команды Доменико Тедеско получил вопрос по поводу комментатора Георгия Черданцева.
Автор вопроса сказал, что Черданцев давно не готовится к матчам, и что слушать его комментарии «нет никаких сил». Суть вопроса в том, можно ли забанить Черданцева на матчи «Спартака», как это было в ситуации с Алексеем Андроновым.
«Я не знаю», - сказал Тедеско на русском языке после комментария сотрудника «Спартака» о том, что на такие вопросы тренер отвечать не должен.
«Спартак» находится в числе лидеров чемпионата России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Георгий Черданцев
Если чердака забанят на матчи Спартака - сбудется новогоднее желание каждого второго).