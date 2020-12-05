Тедеско на русском ответил на вопрос о комментаторе Черданцеве

На пресс-конференции после матча «Спартак» - «Тамбов» (5:1) главный тренер московской команды Доменико Тедеско получил вопрос по поводу комментатора Георгия Черданцева.

Автор вопроса сказал, что Черданцев давно не готовится к матчам, и что слушать его комментарии «нет никаких сил». Суть вопроса в том, можно ли забанить Черданцева на матчи «Спартака», как это было в ситуации с Алексеем Андроновым.

«Я не знаю», - сказал Тедеско на русском языке после комментария сотрудника «Спартака» о том, что на такие вопросы тренер отвечать не должен.

«Спартак» находится в числе лидеров чемпионата России.