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Тедеско на русском ответил на вопрос о комментаторе Черданцеве

05 Декабря 2020, 19:49,

Global Look Press

На пресс-конференции после матча «Спартак» - «Тамбов» (5:1) главный тренер московской команды Доменико Тедеско получил вопрос по поводу комментатора Георгия Черданцева.

Автор вопроса сказал, что Черданцев давно не готовится к матчам, и что слушать его комментарии «нет никаких сил». Суть вопроса в том, можно ли забанить Черданцева на матчи «Спартака», как это было в ситуации с Алексеем Андроновым.

«Я не знаю», - сказал Тедеско на русском языке после комментария сотрудника «Спартака» о том, что на такие вопросы тренер отвечать не должен.

«Спартак» находится в числе лидеров чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Георгий Черданцев
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Комментарии (1)
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0
SpaM
05 Декабря 2020, 20:08

Если чердака забанят на матчи Спартака - сбудется новогоднее желание каждого второго).

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