Тедеско доверяет Мозесу и Урунову

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Тамбовом» (5:1) дал оценку игре Виктора Мозеса и Остона Урунова.

- Складывается впечатление, что Мозес действует в основном шагом и даже с небольшой ленцой, особенно когда дело касается возвращения в оборону. На сколько процентов он готов физически или дело в мотивации, например?

- Мозеса ни в коем случае нельзя назвать ленивым. Он достаточно высоко располагается при наших позиционных атаках практически на уровне линии обороны соперника, много открывается за спину. На самом деле нужно нашим ребята больше видеть эти его движения, поскольку его эффективность могла бы возрасти, над этим вопросом еще предстоит поработать. Поэтому когда он с мячом, соперник постоянно быстро опускается, поскольку никто не хочет вступать с ним в единоборства, зная о его хорошей технике. Если он обыграет защитника, то мы получаем на фланге численное преимущество в одного игрока. Однако в случае потери ему не всегда удается вернуться, но это не является приоритетной задачей, поскольку у нас даже при потере мяча за его линией находятся три центральных защитника и два опорных полузащитника. Есть кома отработать в обороне. В случае потери основная работа Виктора - вступить в контрпрессинг в зоне потери мяча. Если соперник сможет из-под него выйти, тогда нужно возвращаться на свою половину поля. Безусловно, ему еще не хватает сил, потому что у него не было сборов в этом сезоне. Мы работаем с ним каждую неделю. Самое главное - не допустить травм, что у нас, к счастью, получается.

- Впервые за семь лет команда забила 5 голов, отличный результат. Зелимхан Бакаев провел хороший матч, отдал пять ключевых передач, опускался глубоко в полузащиту для розыгрыша мяча и впервые за долгое время провел игру практически целиком. Как вы оцените его игру? Довольны ли вы его прогрессом после того, как он пропустил матчи в стартовом составе?

- Зелимхан провел сегодня хорошую игру, но я не думаю, что при счете 5:1, когда команда выигрывает, кажется, что все хорошо отработали. Когда такой крупный счет, все забывают вратаря, но сегодня Максименко спас команду в очень опасном моменте при счете 2:1. Центральные защитники здорово сыграли, очень смело, часто подключались в атаку - Маслов и Джикия. Также модно отметить Бакаева, Крала, Понсе, Ларссона, Мозеса, Умярова, все сегодня молодцы.

- Как оцените форму Урунова после трамы? «Рубин» сделал предложение по его трансферу. Насколько болезненно будет, если он уйдет из «Спартака», каким будет его будущее?

- Я не понял смыла второго вопроса, Урунов является нашим игроком, у него контракт со «Спартаком». Он может работать здесь, расти и развиваться как игрок. В конце концов «Спартак» решает, что будет с предложениями по нему. Вы прекрасно знаете его историю в «Спартаке» и помните, что он вышел в стартовом составе в игре с «Зенитом». Это означает, что я верю в него и его качества, помню, как развивалась тогда история. Зобнин играл справа, а Умяров пропускал из-за травмы, поэтому сыграл Урунов в старте. Это был признак доверия с моей стороны к нему. Однако сразу после «Зенита» он получил травму, восстановился, сыграл с «Ростовом», снова травма. К счастью, последние 2-3 недели он работает в полном объеме, работает с командой, сегодня хоть и ненадолго смог вернуться на поле. Мы доверяем ему, он хороший игрок, должен продолжать работать, доказывать, старясь завоевать место в составе. Все знают, что в «Спартаке» это непросто, но я не являюсь тренером, который дает футболистам всего лишь один шанс, и если они им не воспользуются, то больше никогда не появятся. Наоборот всегда стараюсь их подбодрить и дать дополнительную мотивацию, но здесь в случае с Остоном мешали травмы. Надеюсь, что эта черная полоса позади.