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Таказов: «Тамбов» действительно может не выйти на матч против «Спартака»

20 Ноября 2020, 00:55,

Global Look Press

Защитник «Тамбова» Сослан Таказов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подтвердил информацию о готовности одноклубников бойкотировать матчи российской Премьер-лиги из-за невыплаты заработной платы футболистам.

- Да, «Тамбов» действительно может не выйти на матч против «Спартака», если до 5 декабря перед нами не погасят долги, - приводит слова Таказова корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.ру» Сергей Румянцев.

27-летний Сослан Таказов перебрался в «Тамбов» из «Армавира» летом 2019 года и в текущем сезоне отметился одним голом в девяти официальных матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сослан Таказов
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