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Первушин: «Так как с нами сейчас поступают, это не то, что печально, это катастрофа»

05 Декабря 2020, 16:41,

Global Look Press

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вопрос с бойкотом некоторых футболистов. Мы понимаем, что были слухи по этому поводу. Я так понимаю, что они воплотились в жизнь?

- Это ж не первый раз у нас, а давно уже продолжается. У нас ребята уже несколько раз предупреждали. Сегодня это финальная точка кипения, скажем так.

- К чему это приведет?

- Наверное, ребята отят обратить на себя внимание перед зимней паузой. Все прекрасно понимают, что если они сейчас какие-то деньги не получат, они их получат не скоро. Они вправе так действовать, потому что они же играют за какую-то заработную плату и премиальные, а период все длиннее и длиннее. Нам то нельзя, но в любом случае надо готовить команду. На самом деле это очень тяжело, потому что я сам воспитанник тамбовского футбола, никогда не мог бы поверить, что команда из Тамбова может быть представлена в Премьер-лиге. Так как с нами сейчас поступают, это не то, что печально, это катастрофа. Сейчас последние  дни тяжелые в плане эмоций.

- Вы допускаете, что  в весенней части «Тамбова» не будет в Премьер-лиге?

- У нас очень инициативный спортивный директор Павел Худяков, он прикладывает титанические усилия, чтобы сохранить команду. В каком виде мы не знаем, но  думаю, что весеннюю часть мы доиграем обязательно. Я думаю, что все-таки вот эти ходы ребят найдут отклик губернатора области, людей, которые обещали нам помогать и всячески поддерживать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
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