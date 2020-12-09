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«Тамбов» - «Спартаку»: «Не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы потом вы гендиректора не меняли»

09 Декабря 2020, 11:46,


Во вторник, восьмого декабря, московский «Спартак» объявил об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Пресс-служба «Тамбова» отреагировала на отставку руководителя сообщением в «Твиттере».

«Мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли», - гласит сообщение тамбовского клуба.

Напомним, что четвертого июля 2020-го года «красно-белые» на своем поле уступили «Тамбову» (2:3), а спустя три дня Томас Цорн покинул клуб. Пятого декабря москвичи одолели «Тамбов» со счетом 5:1, а через несколько дней стало известно об увольнении Шамиля Газизова.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Тамбов, Шамиль Газизов
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