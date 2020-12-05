Прядкин отреагировал на ситуацию в «Тамбове»

Глава Премьер-лиги России Сергей Прядкин сделал заявление по поводу ситуации в «Тамбове». Как известно, ряд футболистов основы бойкотировал субботний матч против «Спартака» из-за задолженности по заработной плате.

В своём заявлении Прядкин подчёркивает, что руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота футболистов. В то же время бойкотирующие должны осознавать нарушение спортивного принципа из-за своих действий. Глава РПЛ подчеркнул, что добиваться выплат можно более цивилизованными методами, в частности через палату по разрешению споров.

Во время зимней паузы руководство РПЛ обсудит со всеми заинтересованными сторонами антикризисный план.