Кокорин и «Спартак»: Есть ли совместное будущее

Александр Кокорин летом перебрался в «Спартак», но пока не впечатляет. При этом Шамиль Газизов говорит, что спрос на нападающего есть. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, есть ли у Кокорина будущее в стане «красно-белых».

Подписание контракта с Александром Кокориным для «Спартака» было самым главным с имиджевой точки зрения ходом во время летней трансферной кампании. У форварда было несколько вариантов, к примеру, наставник «Зенита» Сергей Семак публично говорил, что ему нужен нападающий. Тем не менее Кокорин примерил футболку «Спартака». Казалось, что он должен был быть предельно мотивирован, чтобы помочь «красно-белым» в борьбе с «Зенитом» за самые высокие места. Однако к концу первого круга Премьер-лиги на счету Кокорина один гол, да и тот с пенальти, и одна результативная передача.

Справедливости ради отметим, что не стоит ругать Кокорина на основании голой статистики. Он в общей сложности провёл на поле 296 минут в 7 матчах — в среднем меньше тайма за игру. При этом лишь трижды Кокорин появился в стартовом составе. Футболистам важно чувствовать доверие, игровой тонус, но у форварда этого нет.

Другой проблемой Кокорина является тот факт, что у него нет чёткой позиции на поле. Он проигрывает конкуренцию Понсе, Ларссону и Соболеву на позиции нападающего. В качестве «десятки» Кокорин никогда не выглядел сильно, хоть и говорит, что ему комфортно на этой позиции. Всё же умение отдать последний пас никогда не было главным в арсенале форварда.

Кокорина поддерживают и Шамиль Газизов, и Доменико Тедеско. Оба верят, что Кокорину просто надо набрать форму, отмечают эпизодически случающиеся хорошие действия. Тем не менее, всё больше кажется, что Кокорин уже совсем не тот. Он не вступает в борьбу, не тащит мяч самостоятельно, не обыгрывает. Кажется, что Кокорин либо не хочет, либо не понимает, чего от него требуется.

По словам Газизова, на Кокорина есть спрос, и форварда можно продать. Игра нападающего в текущем сезоне заставляет усомниться в этом. Однако если у нападающего есть предложения, возможно, трансфер будет не самым плохим решением для «Спартака». Если получится отбить затраты на него (подписной бонус, о котором говорят), сделку можно будет назвать удачной.

Но проблема «Спартака» в том, что у команды нет обоймы. Тедеско некем усиливать игру со скамейки. Кокорина можно критиковать, но в случае его продажи резерва у тренера не будет совсем. Конечно, можно говорить о молодежи, вот наставник «Динамо» Сандро Шварц не боится же бросать в бой юношей. Однако это точно не будет сочетаться с декларируемыми «Спартаком» целями. Оганесян, Маркитесов и другие ребята, конечно, талантливые, но сложно говорить о борьбе за титулы или даже месте в Лиге чемпионов с ними.

Во всей этой ситуации вряд ли стоит ждать ухода Кокорина зимой. У «Спартака» и без того обойма слишком невелика, чтобы ещё и отдавать кого-то. К тому же будет полноценное время для подготовки игрока. Кто знает, возможно, Кокорин действительно сможет набрать кондиции, и мы все увидим его лучшие качества.

Андрей Центров