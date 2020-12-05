«Спартак» назвал сроки возвращения Кокорина

Пресс-служба московского «Спартака» рассказала о травме нападающего команды Александра Кокорина. 29-летний игрок получил микроповреждение четырехглавой мышцы в поединке с волгоградским «Ротором». Из-за этой травмы форвард пропустит сегодняшний матч с «Тамбовом».

Как сообщили в московском клубе, возвращение Александра в общую группу ожидается в середине следующей недели.

Игра между «Спартаком» и «Тамбовом» начнется в 16:30 мск. Матч пройдет на «Открытие Арене». Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

После 16 туров «красно-белые» занимают третье место в РПЛ, а гости располагаются на 14-й позиции.