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Ларссон: «По ходу игры начали ускоряться, побыстрее играть»

05 Декабря 2020, 18:44,

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Лучший футболист матча «Спартак» - «Тамбов» (5:1) Джордан Ларссон поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Хорошая победа по счету, но очень тяжело все складывалось для «Спартака» особенно в первом тайме. Поему такая тяжесть была для вас?

- Да, вы правы. В первые 15 минут немножко нам не хватало скорости, немного медленными были в принятии решений. Но по ходу игры начали ускоряться, побыстрее играть. Как следствие, забили до перерыва первый гол. Потом в начале второго тайма забили второй, правда, быстро пропустили. Тем не менее, удалось довести игру до логической победы с таким счетом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон
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Комментарии (1)
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0
779
05 Декабря 2020, 18:56

Это уже привычно, ваши ускорения а-ля Тедеско. Только откуда такая уверенность, что не залетит, когда играете номером 2. Оснований для этой уверенности никак не могу найти.
И сегодня, стати, ещё и везло - запихивали, заталкивали.

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