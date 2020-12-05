Ларссон: «По ходу игры начали ускоряться, побыстрее играть»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Тамбов» (5:1) Джордан Ларссон поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Хорошая победа по счету, но очень тяжело все складывалось для «Спартака» особенно в первом тайме. Поему такая тяжесть была для вас?

- Да, вы правы. В первые 15 минут немножко нам не хватало скорости, немного медленными были в принятии решений. Но по ходу игры начали ускоряться, побыстрее играть. Как следствие, забили до перерыва первый гол. Потом в начале второго тайма забили второй, правда, быстро пропустили. Тем не менее, удалось довести игру до логической победы с таким счетом.