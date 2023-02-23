Терёхин: Захарян — молодой мальчишка, который считает себя незаменимым

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал реакцию полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна на замену в матче с «Крыльями Советов».

«Захарян удивил сегодня: демонстративно снял перчатки, что-то там бросая. Ну, заменили - зачем так реагировать? Ну, может быть, много внимания к нему? Просто мальчишка молодой, и может быть, думает, что он незаменимый», — заявил Терёхин Rusfootball.

Эксперт добавил, что все молодые считают себя великими, но нельзя так реагировать, тренер отвечает за результат, ему всегда виднее.

В первом четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» со счетом 1:2. Ответная встреча запланирована на 1 марта.