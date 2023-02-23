Терёхин: «Крылья» смотрелись предпочтительнее «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин высказался об игре своей бывшей команды в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2).

«Как мне «Динамо» в этом матче? Ну, на сегодняшний день - не ахти. «Крылья» по моментам в этой игре смотрелись где-то предпочтительнее. Не очень сыграли динамовцы, и в обороне проблемы имеются. Да и впереди только полмоментика у Смолова было», — приводит слова Терёхина Rusfootball.

По мнению эксперта, ответная игра будет примерно такая же, потому что погода не сильно изменится.

Второй матч между «Динамо» и «Крыльями Советов» состоится 1 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.