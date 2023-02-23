​Звезда в шоке: Захарян после замены отшвырнул перчатки

В четверг кубковый матч проводили «Крылья Советов» и «Динамо». Примерно за двадцать минут до конца игры главный тренер московской команды Славиша Йоканович принял решение заменить полузащитника Арсена Захаряна. После ухода с поля талантливый футболист отшвырнул перчатки. Далее Захарян лишь на несколько секунд присел на скамейку, а после этого побежал в раздевалку. Об этом рассказывает телеграм-канал «КГБ (Как говорит Бобров»).

Стоит сказать, что Арсена Захаряну слухи регулярно связывают с зарубежными клубами.

Напомним, что «Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своём поле со счётом 2:1. Ответный матч команды проведут в первый день весны.