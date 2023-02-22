Булыкин: «Динамо» – фаворит в этом матче и должно обыгрывать «Крылья»

Известный российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий кубковый матч между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».

«Жду, что «Динамо» победит. Считаю, что «Динамо» – фаворит в этом матче и должно обыгрывать «Крылья». Вопрос в том, как «Динамо» начнёт сезон после зимней паузы», - цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

По словам специалиста, очень многие зарубежные тренеры теряются после окончания зимнего перерыва, так как он для них необычайно долог.

Также эксперт считает, что самарский коллектив ослаблен уходом ряда качественных футболистов.