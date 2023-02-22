Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Булыкин: «Динамо» – фаворит в этом матче и должно обыгрывать «Крылья»

22 Февраля 2023 • 00:46 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
23.02 15:00

Известный российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий кубковый матч между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».

«Жду, что «Динамо» победит. Считаю, что «Динамо» – фаворит в этом матче и должно обыгрывать «Крылья». Вопрос в том, как «Динамо» начнёт сезон после зимней паузы», - цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

По словам специалиста, очень многие зарубежные тренеры теряются после окончания зимнего перерыва, так как он для них необычайно долог.

Также эксперт считает, что самарский коллектив ослаблен уходом ряда качественных футболистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Дмитрий Булыкин Кубок России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.02.23 в 17:30
Ростов Ростов
Урал Урал
1.75 3.90 4.70
Видео
22.02.23 в 20:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
4.25 4.00 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Февраля
00:54 · Кубок России
Булыкин – о финале Кубка России для «Динамо»: «Должны повторить»
00:46 · Кубок России
Булыкин: «Динамо» – фаворит в этом матче и должно обыгрывать «Крылья»
00:21 · Кубок России
Йоканович: «Я доволен этими сборами»
00:14 · Кубок России
Йоканович: «Приняли решение, что прилетим в Самару за один день до матча»
21 Февраля
23:54 · Кубок России
Мостовой – о «Локомотиве»: «Никто жертвовать Кубком не будет»
23:45 · Кубок России
Мостовой: «Не считаю Дзюбу медлительным»
23:36 · Кубок России
Мостовой: «У «Локо» обязательно будут шансы, «Спартак» не такой уж непобедимый»
23:32 · Кубок России
Тарханов считает, что матч «Спартака» и «Локомотива» принесёт много голов
23:21 · Кубок России
Рахимов: «Промес физически будет готов к возобновлению сезона»
22:58 · Кубок России
Рахимов: «У Дзюбы есть мотивация доказать, что он чего-то стоит»
22:38 · Кубок России
В ульяновской «Волге» ответили Слуцкому на слова про качество поля
22:37 · Кубок России
Чепчугов – об игре с «Краснодаром»: «Фаворит для меня ЦСКА»
22:21 · Кубок России
Цорн – об игре с «Локомотивом»: «Спартак» - фаворит в этом мачте»
22:05 · Кубок России
​«Локомотив» - «Спартак»: прогноз на матч Фонбет Кубка России – 22 февраля 2023
21:44 · Кубок России
Прудников высказался о возможном переносе матча «Локомотив» - «Спартак»
Все новости