Осинькин – об игре с «Динамо»: «Остаётся только поздравить ребят с важной победой»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о победе над «Динамо» в кубковом поединке (2:1).

Специалист заявил, что рад такому исходу в трудном матче, который к тому же проходил на не самом удобном поле и при не самых футбольных погодных условиях.

Первые полчаса встречи самарцы проводили очень плохо и были на грани плохих событий, но конец первого тайма и всю вторую половину коллектив отыграл грамотно и в связи с этим абсолютно заслуженно выиграл поединок, заключил тренер.

«Остаётся только поздравить ребят с важной победой над хорошей командой», - цитирует Осинькина «Матч ТВ».