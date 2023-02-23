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Кубок России

Мостовой: Голевая Рассказова? Он не знал, что делать с мячом и просто ткнул его вперёд

23 Февраля 2023 • 18:21 Комментировать
Крылья Советов
2:1
Динамо Москва
окончен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о результативной передаче защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова в матче с «Динамо».

«Рассказов просто ткнул мяч вперед, он не знал, что с ним делать. Вот Гладышев отдал голевую — вот это супер, а то, что Рассказов пнул мяч и это стало результативным действием, не было осознанным действием», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

В первом четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России «Крылья Советов» одержали победу на своем поле над столичным «Динамо» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 1 марта, начало — в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Мостовой Николай Рассказов Ярослав Гладышев
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