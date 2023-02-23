Тюкавин — о поражении от «Крыльев Советов»: «Мяч дубовый, тяжёлая игра»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (1:2) в рамках первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Обидно, что пропустили в концовке. Тяжелая игра, плюс погодные условия, сами видите, какие. Все замерзли, мяч дубовый. Но ничего страшного, все были в равных условиях. У нас есть еще ответная игра дома с нашими болельщиками», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Футболист добавил, что на результат повлияла не только погода, но и большая зимняя паузу.

Ответная встреча между «Динамо» и «Крыльями Советов» состоится 1 марта. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.