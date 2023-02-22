Йоканович: «Приняли решение, что прилетим в Самару за один день до матча»

Наставник «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о трудностях акклиматизации после сборов в Турции.

Подопечные сербского специалиста прилетели из турецких «+15» в российские «-5» градусов по Цельсию, в связи с чем возникает вопрос о состоянии игроков при таких передвижениях.

«Наш медицинский штаб предупредил меня, что в первые дни после возвращения кто-то из игроков может заболеть. И мы приняли решение, что прилетим в Самару за один день до матча», - приводятся слова Йокановича на официальном сайте «бело-голубых».

Игра между «Динамо» и «Крыльями Советов» состоится завтра в 15:00.