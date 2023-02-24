Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Крыльев Советов» (1:2) в матче Фонбет Кубка России.

- Что не получилось у «Динамо»?

- «Крылья Советов» по сравнению с прошлым годом сильно изменились, причем ушли хорошие футболисты, которые определяли игру команды. Особенно Пиняев. Я надеялся на лучший результат для «Динамо» в матче с ними. Хотя «Крылья Советов» еще в советские времена считались самым неудобным соперником для динамовцев. Если говорить о вчерашнем матче, после первых двадцати минут я был уверен, что «Динамо» однозначно не проиграет. Преимущество было полное. Самарцы сами себе привезли три-четыре момента. Чудили вместе с вратарем. Используй эти шансы, которые «крылышки» предоставили, может, игра пошла бы по-другому. Но динамовцы их не реализовали. И опять проявилась болезнь «бело-голубых» прошлого сезона, когда команда здорово начинает, а потом в игре идет спад. На последних минутах первого тайма гости играли уже не так, как в начале. И второй тайм то же самое. Очень неровно сыграло «Динамо». «Крылья» имели серьезное преимущество во втором тайме, особенно на первых минутах.

- Может, мороз стал причиной не слишком яркого футбола?

- Все играли в одинаковых условиях, хотя самарцы чуть раньше вернулись со сборов и прошли акклиматизацию. Но мы в свое время играли в Самаре по колено в снегу, и я знаю, что это такое.

- Удивляет, что не играет Тюкавин?

- Да. Не то, чтобы я бы против Смолова, но парень вышел и забил. Сыграл джокера. Меня больше удивил Захарян.

- Чем?

- После того, как его поменяли, он не подошел к тренеру, бросил перчатки и вообще ушел со скамейки. Видимо, он был недоволен заменой. В таком возрасте если ты себя начинаешь так вести, если почувствовал себя звездой, то эта звезда быстро потухнет. Может, это связано с тем, что вокруг него все говорят о «Челси», «Галатасарае».

- Для вас все-таки кто первый форвард команды: Смолов или Тюкавин?

Реклама

- Перед каждой игрой у них проходит тестирование, и выявляется, кто лучше готов. Наверное, тренер исходит из этого, когда отдает предпочтение тому или иному форварду. А так все просто: если вышел на поле – забивай, тогда будешь дальше играть.

- Как вам игра новичка самарцев Писарского?

- Хорошо, что он забивает. Значит, дело не в фамилии. Молодец.

- Как отнеслись к его необычному празднованию гола?

- Он не первый раз что-то придумывает. Когда он забил «Спартаку», сделал кульбит, хотя до этого кульбитов не делал. Это право игрока, как отпраздновать забитый мяч.

- У «Динамо» впереди еще два матча с «Крыльями Советов». Есть уверенность, что результат будет другим?

- Очень надеюсь. Кубок интересен в том плане, что даже поражение еще ничего не решает и можно дальше дойти до финала. Хотелось бы, чтобы в ответной встрече динамовцы сыграли так, как в начале вчерашней встречи. И потом я считаю, что сейчас самарцы чуть слабее по составу, чем в прошлом году. Поэтому надеюсь на победу динамовцев в ответном матче.

Елена Григорьевская